Эксперт предсказал падение рынка жилья в РФ из-за высоких ставок по ипотеке

Экономист Андрей Колганов сообщил о возможном падении российского рынка жилой недвижимости в этом году из-за увеличения ставок по ипотеке до 12 процентов, По его словам, такой дорогой кредит смогут себе позволить не все, кто еще недавно планировал приобрести жилье с помощью ипотеки.

Эксперт отметил, что увеличение в течение ближайшего полугода стоимости жилья на 5 процентов и роста средних ипотечных ставок могут привести к повышению размера ежемесячного платежа по ипотеке на 21 процент, пишет NEWS.ru По его словам, переход на эксроу-счета, предназначенные для обеспечения безопасной сделки между застройщиком и покупателем, скажется на замедлении динамики, благодаря чему в дело вступят фундаментальные факторы роста цен, такие как себестоимость строительства, цены на ипотеку и др. Одновременно с этим, Колганов предсказал замедление увеличения стоимости жилой недвижимости, так как увеличение процентной ставки по ипотеке будет способствовать уменьшению спроса на нее. Экономист также отметил, что не исключено некоторое подорожание жилья из-за некоторых замедлений ввода новостроек в предшествующий период, что, впрочем, не вызовет сильного роста стоимости жилья в этом году. В свою очередь замглавы ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала, что за первое полугодие нынешнего года ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15 процентов на двадцать лет может вырасти на 21 процент — и это при относительно благоприятном прогнозе подорожания жилья на 5 процентов и росте средней ипотечной ставки с 9,9 до 12 процентов. По ее словам, проблему доступности жилья возможно решить за счет расширения программ по строительству и покупке индивидуальных жилых домов, где цена квадратного метра в среднем в полтора-два раза ниже, чем в новостройках. По мнению аналитиков, итоговая переплата за срок пользования ипотечным кредитом может вырасти на треть, а финальная стоимость жилья — на 19 процентов. Эксперты также с уверенностью заявили, что российские власти смогут улучшить ситуацию на рынке недвижимости путем продления программы льготной ипотеки после 1 июля, либо расширения адресных госпрограмм. Отмечается, что за этот год новостройки могут подорожать на 15 процентов, что обусловлено ростом стоимости стройматериалов, недостатка рабочей силы и инфляции. Также прогнозируется рост ипотечных ставок при нарастании геополитической напряженности — по предварительным подсчетам, в этом случае размер ставок может достичь 13 процентов.

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