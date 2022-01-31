Михаил Пашнин рассказал о важной роли хоккея в его жизни

В этом сезоне в турнире появилась отдельная подгруппа для самых возрастных игроков «Любитель 50+». Один из ветеранов НХЛ, Валерий Михайлович Пашнин, встал на коньки в 52 года, при этом его сын Михаил Пашнин является одним из лучших игроков обороны Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хоккеист рассказал о важной роли хоккея в его жизни и жизни его отца, информирует Kp.ru.
Михаил Пашнин начал карьеру системообразующего игрока с выступления за «Локомотив» - хоккейный клуб из города Ярославля. Именно с этого времени и началась его профессиональная спортивная карьера. Затем хоккеист играл за сборную московского клуба ЦСКА и уфимского клуба «Салават». Однако уже в 2020 Михаил Пашнин стал сильнейшим защитником самой титулованной хоккейной российской команды, подписав контракт с хоккейным клубом «Металлург» из города Магнитогорска.
Хоккеист сразу приобрел репутацию одного из самых жестких защитников Континентальной хоккейной лиги. Он не жалел своих соперников и применял к ним силовые приемы, всего на его счету более тысячи таких приемов. По данному критерию Михаил Пашнин всегда был одним из сильнейших игроков в КХЛ.
Михаил Пашнин пришел в спорт, когда ему было семь лет. Он признался в интервью с журналистом, что благодарен своим родителям за то, что они всегда, даже в самые тяжелые времена, находили время для него и вкладывали в него средства.
«В трудные времена, когда денег не было, форму не достать, они с мамой находили время и средства и вкладывали в меня. Да, тогда было непросто…Отец очень много делал, чтобы оградить нас от улицы, направить в правильное русло, подружить со спортом», - поделился спортсмен.
В свою очередь отец хоккеиста вспоминает, что он всегда поощрял своего сына в том, что ему было интересно. Он считает, что на ребенка не нужно давить или заставлять его, а поддерживать.
«Хоккей – пожалуйста. Главное - не заставлять и не давить. А на тренировки Миша всегда ходил с радостью! Его быстро затянуло», - поделился Валерий Пашнин.
Как рассказал Михаил Пашнин, он всегда мечтал быть похожим на своего отца, которого уважали все - и друзья, и коллеги. В настоящее время Валерию Михайловичу 61 год, он играет на льду уже девять лет. Ветеран НХЛ признается, что был очень рад, когда узнал, что в рамках турнира был открыт отдельный дивизион «Любитель 50+». Команда «Урал-Ветераны», в которой выступает Валерий Михайлович, сразу стала участником лиги.
Михаил Пашнин добавил, что с удовольствием принял бы участие в семейном турнире и сыграл с отцом, если бы подобный матч был организован НХЛ.
“Что бы я пожелал всем участникам чемпионата Ночной хоккейной лиги? Любите спорт, любите хоккей, и он ответит вам взаимностью”, - подытожил хоккеист.