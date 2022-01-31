Причиной второй смены в свердловских школах названы мигранты

На сегодняшний день в школах региона во вторую смену обучаются 20% детей. Причина кроется в том, что Свердловская область привлекает большое количество мигрантов. Несмотря на такую форму обучения, соблюдаются организационные процессы и учащимся хватает помещений для занятий, сообщил на пресс-конференции замгубернатора Павел Креков.