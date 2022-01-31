Причиной второй смены в свердловских школах названы мигранты

Причиной второй смены в свердловских школах названы мигранты
Причиной второй смены в свердловских школах названы мигранты
Сегодня, 15:45ОбществоФото: 1MI
Мигранты являются основной причиной сохранения второй смены в образовательных учреждениях Свердловской области.

На сегодняшний день в школах региона во вторую смену обучаются 20% детей. Причина кроется в том, что Свердловская область привлекает большое количество мигрантов. Несмотря на такую форму обучения, соблюдаются организационные процессы и учащимся хватает помещений для занятий, сообщил на пресс-конференции замгубернатора Павел Креков.

Напомним, по прогнозу социально-экономического развития Нижнего Тагила к 2024 году школьников, учащихся во вторую смену, станет меньше на 25%. Их число снизится с 4,7 до 3,5 тысячи человек.

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