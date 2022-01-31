Школа №24 открыта после капитального ремонта в Нижнем Тагиле

Стоимость ремонта здания 1957 года постройки составила 125,5 млн рублей, еще 78 млн ушло на покупку оборудования и мебели. В каждый учебный класс были установлены интерактивные доски и лабораторные инструменты. Также было приобретено цифровое оборудования для опытов по физике, электронный микроскоп, который может транслировать микропрепарата прямо на интерактивную доску, 3D-принтеры, мобильный лингафонный кабинет и другие учебные гаджеты.