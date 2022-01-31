Школа №24 открыта после капитального ремонта в Нижнем Тагиле

Школа №24 открыта после капитального ремонта в Нижнем Тагиле
Школа №24 открыта после капитального ремонта в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:50ОбществоФото: 1MI
31 января состоялось открытие школы №24 после капитального ремонта в Нижнем Тагиле, в котором принял участие мэр города Владислав Пинаев.

Стоимость ремонта здания 1957 года постройки составила 125,5 млн рублей, еще 78 млн ушло на покупку оборудования и мебели. В каждый учебный класс были установлены интерактивные доски и лабораторные инструменты. Также было приобретено цифровое оборудования для опытов по физике, электронный микроскоп, который может транслировать микропрепарата прямо на интерактивную доску, 3D-принтеры, мобильный лингафонный кабинет и другие учебные гаджеты.

В коридорах школы установили шахматные доски и столы для настольного тенниса. Кроме того, был построен стадион для занятий спортом и оборудован художественный класс с набором музыкальных инструментов. Теперь музыкой и рисованием дети могут заниматься прямо в школе.

По словам директора школы №24 Лилии Якуповой, особенно гордятся они издательским центром и телестудией, размещенными в отдельном кабинете. Владислав Пиняев высоко оценил оснащенность школы новейшим оборудованием и отметил важность этого для мотивации детей к получению образования, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

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Нижний Тагил
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