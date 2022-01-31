СК заявил о подлинности обнаруженных под Екатеринбургом останков царской семьи

«Дело Романовых. Следствием установлено», так называется документальный фильм о расстреле царской семьи в ночь на 17 июля 1918 года. Произошло это в подвале дома инженера Ипатьева, который располагался в самом центре Екатеринбурга на Вознесенской горке.
Большевики расстреляли Николая II, его жену, детей и четырех слуг. Строение уничтожили в 1977 году, а архивные документы по громкому делу были рассекречены только после распада СССР, о чем и говорится в фильме.
Долгое время считалось, что семью последнего русского царя расстреляли не одновременно. Некоторые историки указывали на небольшую площадь комнаты, выражая сомнения в том, что там могли поместиться сразу 11 пленников с их палачами. Однако в ходе следствия картину преступления воссоздали в подробностях, и версию скептиков удалось опровергнуть.
Напомним, останки пяти членов царской семьи и погибших слуг нашли в июле 1991 года под насыпью Старой Коптяковской дороги близ Екатеринбурга. 17 июля 1998 года их захоронили в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Еще через 9 лет были случайно обнаружены останки царевича Алексея и великой княжны Марии. В 2015 году расследование по делу царской семьи возобновилось.