«Умные» спортивные площадки с интернетом появятся в Нижнем Тагиле

Планируется, что в 2022–2023 годах с целью реализовать проект региону будет выделено из федерального бюджета 100 миллионов рублей. Данное распоряжение было подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает департамент информполитики региона.
Деньги будут потрачены на возведение современных спортивных залов и «умных» спортивных площадок. На них будет присутствовать доступ к интернету. Это сделано для того, чтобы любой мог распланировать свою тренировку и следить за выполнением упражнений.
В Нижнем Тагиле, а также Екатеринбурге и Верхней Пышме планируется появление таких площадок, рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
На площадках будет действовать особая мультимедийная система. Наведя смартфон, можно будет на сайте изучить видео-уроки от профессиональных тренеров. Комплекс поможет создать максимальную доступность занятий спортом.
Напомним, в лесопарковой зоне «Пихтовые горы» будет возведена бетонная скейт-площадка. Администрация рассматривает возможность строительства первого в Нижнем Тагиле боул скейт-парка с углублением по типу чаши.