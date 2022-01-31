В Приморье чиновников обвиняют в махинациях с дальневосточными гектарами

Полпред рассказал, что они специально сделали этот процесс без чиновников: гражданин электронно получает карту, выбирает сам границу, отправляет заявку и получает подтверждение, рассказал Трутнев. Однако изобретательность чиновников привела к тому, что они все равно появляются на последнем этапе решения вопроса. Но тем не менее он заявил, что за такое их будет ожидать серьезное наказание.