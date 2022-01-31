В Приморье чиновников обвиняют в махинациях с дальневосточными гектарами

По информации vostokmedia.com, на них жалуются жители Приморья из-за волокиты - из-за этого они лишились собственных земельных участков.
Подобные инциденты отмечались в Хасанском и Шкотовском районах Приморского края. Жители таких участков должны были оформить гектары в свою собственность по истечении 5 лет, однако у них без предупреждения забирали землю.
По словам полпреда, многие жители региона занимались переводом участков в собственность непосредственно перед завершением пятилетнего периода. Он отметил, что подобных заявлений достаточно много поступило в администрацию.
В этот же период на горячую линию министерства пришел ряд сигналов о деятельности некоторых чиновников, добавил государственный деятель. В частности, жители Приморья рассказали, как муниципальные политики задерживали процесс рассмотрения заявлений, а также пользовались этим как поводом для того, чтобы забрать участок у гражданина. Однако Трутнев заявил, что подобного в регионе больше не допустят.
Он рассказал также о тех случаях, когда заявления на право собственности рассматривали на протяжении 11 месяцев, задерживая данный процесс.
Полпред в свою очередь обратился к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко и в Генпрокуратуру России с просьбой разобраться по каждому случаю. Также он указал выявить корыстный умысел в этом деле. По его словам, это позволит довести данный процесс до уголовного преследования.
При этом Трутнев подчеркнул, что муниципалитеты должны самостоятельно распоряжаться своей землей. Однако на федеральном уровне может быть закреплено право вето на решение об изъятии участков. В том случае, если муниципалитет вдруг решит отобрать землю у добросовестного пользователя, то у федеральной власти должна быть возможность отменить такое неправомерное решение.
Полпред рассказал, что они специально сделали этот процесс без чиновников: гражданин электронно получает карту, выбирает сам границу, отправляет заявку и получает подтверждение, рассказал Трутнев. Однако изобретательность чиновников привела к тому, что они все равно появляются на последнем этапе решения вопроса. Но тем не менее он заявил, что за такое их будет ожидать серьезное наказание.
Отметим, что дальневосточный гектар в Приморье получили 26 тыс. человек. Всего на Дальнем Востоке эта цифра приблизилась к 100 тысячам.