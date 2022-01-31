За миллионные долги по алиментам две сестры из Алапаевска получили реальные сроки

Две сестры из Алапаевска получили реальные сроки за неуплату алиментов. Первая сестра поучила 3 месяца и 10 дней за долг в 1,4 миллиона на двоих детей, а вторая 2 года и 2 месяца за долг в 1,7 миллиона.

17-летний сын и 15-летняя дочь старшей сестры проживают с мамой отца. По решению суда треть заработка мама должна была отдавать детям, но не делала этого. Приставы привлекли ее к ответственности. В результате судом ей назначено 100 часов обязательных работ, а позднее 10 месяцев исправительных работ. От наказания женщина уклонялась, а потому ей оно заменено на лишение свободы. Младшая сестра также лишена родительских прав. Она должна была отдавать не свою дочь четверть заработка и шестую часть на сына, но этого не делала. Женщина также получила 100 часов обязательных работ, но затем она получила 2 года и 2 месяца колонии. Срок был назначен с учетом статьи за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

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