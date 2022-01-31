За миллионные долги по алиментам две сестры из Алапаевска получили реальные сроки

За миллионные долги по алиментам две сестры из Алапаевска получили реальные сроки
За миллионные долги по алиментам две сестры из Алапаевска получили реальные сроки
Сегодня, 12:41ОбществоФото: 1MI
Две сестры из Алапаевска получили реальные сроки за неуплату алиментов. Первая сестра поучила 3 месяца и 10 дней за долг в 1,4 миллиона на двоих детей, а вторая 2 года и 2 месяца за долг в 1,7 миллиона.

17-летний сын и 15-летняя дочь старшей сестры проживают с мамой отца. По решению суда треть заработка мама должна была отдавать детям, но не делала этого. Приставы привлекли ее к ответственности. В результате судом ей назначено 100 часов обязательных работ, а позднее 10 месяцев исправительных работ. От наказания женщина уклонялась, а потому ей оно заменено на лишение свободы.

Младшая сестра также лишена родительских прав. Она должна была отдавать не свою дочь четверть заработка и шестую часть на сына, но этого не делала. Женщина также получила 100 часов обязательных работ, но затем она получила 2 года и 2 месяца колонии. Срок был назначен с учетом статьи за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

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