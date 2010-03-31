37 тысяч рублей – средний размер взятки в УрФО

Он отметил, что одним из индикаторов уровня коррупциогенности является количество взяток на 100 тысяч населения. В УрФО этот показатель - 8,8 на 100 тысяч человек. Это выше, чем в среднем по России. Отмечается, что данные приведены на 2009 год. Винниченко заявил, что в УрФО удалось внедрить принципиальный подход в борьбе с коррупцией, как со стороны силового блока, так и со стороны руководителей субъектов федерации, входящих в округ. Однако в муниципалитетах полпред признал эту работу недостаточной.