Билеты на междугородние автобусы сделают именными из-за терактов
31 марта 2010, 18:34ОбществоArtem
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Проездные документы на междугородние автобусы будут оформляться только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Такие поправки в закон о транспортной безопасности Министерство транспорта России планирует подготовить в связи с терактами в московском метро. Об этом сообщает Lenta.ru. Как отмечает пресс-служба министерства, данные о пассажире будут вноситься непосредственно в билет, как это происходит на железнодорожном транспорте.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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