Более 30 супермаркетов Свердловской области проверили "тайные покупатели"

«Тайные покупатели» проверили качество обслуживания покупателей, привлекательность магазина, компетентность и внешний вид персонала, а также чистоту. Как пишет АПИ, в итоге проверяющие отметили такие недостатки, как отсутствие пандусов для людей с ограниченными возможностями и то, что продавцы не всегда предоставляют информацию о товаре.