Более 30 супермаркетов Свердловской области проверили "тайные покупатели"
31 марта 2010, 17:39ОбществоArtem
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Итоги оказались не очень хорошими. Акция проходила в начале марта.
«Тайные покупатели» проверили качество обслуживания покупателей, привлекательность магазина, компетентность и внешний вид персонала, а также чистоту. Как пишет АПИ, в итоге проверяющие отметили такие недостатки, как отсутствие пандусов для людей с ограниченными возможностями и то, что продавцы не всегда предоставляют информацию о товаре.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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