Более шести с половиной тысяч свердловчан отправятся в армию весной
31 марта 2010, 17:56ОбществоArtem
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Призывная кампания начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.
На службу планируется отправить 6 тысяч 590 призывников, сообщает ЕАН. Как отметили в департаменте информации губернатора, в прошлом году план призыва в области был выполнен полностью - в армию ушли 13 тысяч 400 человек.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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