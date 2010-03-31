Итальянский визовый центр появится на Среднем Урале
31 марта 2010, 17:10ОбществоArtem
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На Среднем Урале откроют итальянский визовый центр. Он заработает в пятницу в Екатеринбурге.
Новый центр принимает документы на туристические, деловые, рабочие и учебные визы. Получить их смогут жители Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Пермского края.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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