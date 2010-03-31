Конкурс на лучшее цветочное оформления объявлен в г. Нижний Тагил
31 марта 2010, 18:07ОбществоArtem
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В г. Нижний Тагил объявлен конкурс «Огни Победы» на лучшее цветочное оформление территории города.
В нём могут принять участие все желающие - предприятия и организации, индивидуальные предприниматели, все жители города. Сначала состоятся районные этапы конкурса, затем победители будут определены на уровне города. Заявки для участия принимаются с 1 по 30 июля. Клумба-победитель должна быть размером не менее 10 кв.м Кроме того, будут учитываться оригинальность оформления, цветовое решение композиции, красивое название, применение элементов декоративного оформления и поддержание чистоты вокруг клумбы, сообщает информационно-аналитическое управление.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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