Конкурс на лучшее цветочное оформления объявлен в г. Нижний Тагил

В нём могут принять участие все желающие - предприятия и организации, индивидуальные предприниматели, все жители города. Сначала состоятся районные этапы конкурса, затем победители будут определены на уровне города. Заявки для участия принимаются с 1 по 30 июля. Клумба-победитель должна быть размером не менее 10 кв.м Кроме того, будут учитываться оригинальность оформления, цветовое решение композиции, красивое название, применение элементов декоративного оформления и поддержание чистоты вокруг клумбы, сообщает информационно-аналитическое управление.