На Среднем Урале проходит первая репетиция Парада Победы
31 марта 2010, 18:17ОбществоArtem
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В Екатеринбурге сегодня пройдет первая репетиция Парада Победы, 9 мая в нем примет участие более 90 единиц военной техники и 3 тыс военнослужащих.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, в этом году состоятся четыре дневные тренировки и столько же ночных - на центральной Площади 1905 года. В День 65-летия Победы через центр города пройдут танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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