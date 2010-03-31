Новые автобусы сегодня вышли на линию г. Нижний Тагил

Автобусы закуплены в рамках федеральной программы. На 47 автобусов потрачено 125 миллионов рублей. 30% из них оплатил городской бюджет, остальное – федеральный. Транспорт Нижний Тагил получил ещё в конце прошлого года. Но передачу автобусов в аренду перевозчикам замедляла путаница в документах. И вот 28 Лиазов, 13 Пазов и 6 Кавзов, наконец-то, переданы перевозчикам.

ПОПАТ получит только автобусы, предназначенные для пригородных перевозок. Остальные машины уйдут маршрутчикам, рассказал нам начальник комитета по городскому хозяйству Анатолий Чусовитин. Теперь у ПОПАТ вообще не будет городских маршрутов. Старые автобусы, которые ходили по городу, будут заменены новыми. Но принадлежать транспорт будет маршрутчикам – «Союз-НТ», «ТагилТрансКом», «ТАС». Новые требуют новой ремонтной базы и обслуживания. Это задача перевозчиков. А тагильчане-пассажиры должны бережно относиться к новому транспорту, отметила мэр Валентина Исаева.