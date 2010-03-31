Обжорство приравняли к наркомании

Как и ожидалось, получавшие такую пищу крысы ели больше и набирали вес значительно быстрее, чем их собратья, которые питались обычным кормом. Изменения в поведении грызунов, которые происходили в этом время, были сходны с реакциями, характерными для наркотической зависимости. Потеряв доступ к излюбленным продуктам, крысы отказывались от обычного корма, причем такая голодовка могла продолжаться до двух недель.