Обжорство приравняли к наркомании
31 марта 2010, 17:01ОбществоArtem
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Исследование провели американские ученые. Они обеспечили подопытных животных неограниченным доступом к высококалорийной пище - бекону, колбасам, кондитерским изделиям и так далее.
Как и ожидалось, получавшие такую пищу крысы ели больше и набирали вес значительно быстрее, чем их собратья, которые питались обычным кормом. Изменения в поведении грызунов, которые происходили в этом время, были сходны с реакциями, характерными для наркотической зависимости. Потеряв доступ к излюбленным продуктам, крысы отказывались от обычного корма, причем такая голодовка могла продолжаться до двух недель.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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