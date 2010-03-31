Оставленная без присмотра в диспансере сумка переполошила милиционеров г. Нижний Тагил

По тревоге выехали все оперативные службы города. Из здания был эвакуирован весь персонал. Территорию диспансера оцепили. Взрывотехники обследовали подозрительный предмет. Никакой опасности, к счастью, сумка не представляла. В связи с терактами в московском метро сотрудники УВД призывают всех тагильчан быть бдительными и сообщать в милицию обо всех подозрительных предметах и людях.