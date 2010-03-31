Оставленная без присмотра в диспансере сумка переполошила милиционеров г. Нижний Тагил
31 марта 2010, 18:47ОбществоArtem
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В 16 часов в дежурную часть УВД г. Нижний Тагил поступило сообщение, что в здании диспансера на улице Огаркова 7, обнаружена бесхозная сумка.
По тревоге выехали все оперативные службы города. Из здания был эвакуирован весь персонал. Территорию диспансера оцепили. Взрывотехники обследовали подозрительный предмет. Никакой опасности, к счастью, сумка не представляла. В связи с терактами в московском метро сотрудники УВД призывают всех тагильчан быть бдительными и сообщать в милицию обо всех подозрительных предметах и людях.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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