С таможней в г. Нижний Тагил можно связаться по круглосуточному «телефону доверия»
31 марта 2010, 18:14ОбществоArtem
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Тагильчане могут сообщать по нему информацию об угрозе терактов на таможенных объектах, нарушении правил таможенного контроля и фактах коррупции.
Кроме того, горожане могут предложить свои идеи по совершенствованию работы таможни. Все поступившие сообщения регистрируются в специальном журнале и проверяются. Номер «Телефона доверия» - 41-23-41. Конфиденциальность гарантируется. Так же жители Нижнего Тагила могут воспользоваться специальными стационарными ящиками, куда можно положить свои претензию или пожелание в письменном виде. Такие ящики расположены в отделениях нижнетагильской таможни по адресам: улица Победы 43а, улица Мира 56 и Индустриальная 1.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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