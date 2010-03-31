С таможней в г. Нижний Тагил можно связаться по круглосуточному «телефону доверия»

Кроме того, горожане могут предложить свои идеи по совершенствованию работы таможни. Все поступившие сообщения регистрируются в специальном журнале и проверяются. Номер «Телефона доверия» - 41-23-41. Конфиденциальность гарантируется. Так же жители Нижнего Тагила могут воспользоваться специальными стационарными ящиками, куда можно положить свои претензию или пожелание в письменном виде. Такие ящики расположены в отделениях нижнетагильской таможни по адресам: улица Победы 43а, улица Мира 56 и Индустриальная 1.