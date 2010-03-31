Шампанское и коньяк исчезнут с российских прилавков

Новый техрегламент, внесенный в Госдуму, предполагает использование термина "игристое вино" - вместо "шампанского", и "бренди" - вместо "коньяка". Об этом пишет "Российская газета". Эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что процесс перехода на новые термины потребует много времени, ведь для этого нужно создавать новые бренды. К примеру, потребители долго не хотели покупать "Российское шампанское", так как привыкли к "Советскому". Стоит отметить, что французская сторона с 1988 года не прекращает обращаться к России с просьбой прекратить использовать термин "шампанское" в названии своих вин. Россия каждый раз выражает свое принципиальное согласие с позицией французской стороны, однако до сих пор этого не сделала.