Стандартная схема мошенничества сработала в г. Нижний Тагил
31 марта 2010, 18:31ОбществоArtem
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Стандартная схема мошенничества сработала на Гальянке. Пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын попал в тяжелое ДТП.
Решить проблему неизвестный предложил за 100 тысяч рублей. Не раздумывая, женщина согласилась заплатить за сына. Через некоторое время к дому пенсионерки подъехала машина, водителю которой потерпевшая должна была отдать деньги. Внимательная пенсионерка запомнила номер машины. А после передачи денег, позвонила сыну, который и обратился в милицию. Автомобиль мошенников обнаружили на Вые. Задержанный водитель утверждает, что ему предложили заработать. Нужно было забрать деньги и отправить их в Новосибирск. Оперативники сейчас проверяют достоверность версии молодого человека.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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