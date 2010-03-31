Стандартная схема мошенничества сработала в г. Нижний Тагил

Решить проблему неизвестный предложил за 100 тысяч рублей. Не раздумывая, женщина согласилась заплатить за сына. Через некоторое время к дому пенсионерки подъехала машина, водителю которой потерпевшая должна была отдать деньги. Внимательная пенсионерка запомнила номер машины. А после передачи денег, позвонила сыну, который и обратился в милицию. Автомобиль мошенников обнаружили на Вые. Задержанный водитель утверждает, что ему предложили заработать. Нужно было забрать деньги и отправить их в Новосибирск. Оперативники сейчас проверяют достоверность версии молодого человека.