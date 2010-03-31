Свердловские предприятия машиностроения и ОПК получили 5 миллиардов господдержки

Господдержка оказывалась, в основном из средств федерального бюджета. За счет средств областного бюджета в 2009 году предприятиям машиностроения и ОПК оказывалась господдержка в форме субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках.