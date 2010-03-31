Свердловские предприятия машиностроения и ОПК получили 5 миллиардов господдержки
31 марта 2010, 17:46ОбществоArtem
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Объем господдержки машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса Свердловской области в 2009 году составил 5 миллиардов рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на первого заместителя министра промышленности и науки области Юрия Зибарева.
Господдержка оказывалась, в основном из средств федерального бюджета. За счет средств областного бюджета в 2009 году предприятиям машиностроения и ОПК оказывалась господдержка в форме субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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