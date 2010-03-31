Вчерашнее землетрясение в Свердловской области было природным, а не техногенным

Как пишет АПИ, со ссылкой на руководителя геофизической лаборатории «Арти» Олега Кусинского, по уточненным данным землетрясение магнитудой не более 3,5 баллов произошло в 3 часа ночи. По словам Кусинского, землетрясения на Урале происходят весьма редко, но в последнее время сейсмологическая активность на Урале повысилась. 13 февраля нынешнего года слабые подземные толчки были зафиксированы на севере Свердловской области. На вопрос о том, связаны ли уральское землетрясение и колебания земной коры, которые произошли практически в то же самое время в Тихом океане, ученый ответил, что прямой связи между этими явлениями пока не установлено.