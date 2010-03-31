Восьмиклассница из г. Нижний Тагил написала лучшее письмо о СПИДе
31 марта 2010, 18:27ОбществоArtem
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Конкурс на лучшее письмо, который традиционно проводит Почта России, завершился в Свердловской области.
Жюри были рассмотрены 185 работ. В этом году в рамках конкурса эпистолярного жанра была предложена тема «Напиши кому-нибудь письмо и расскажи, почему важно говорить о СПИДе и защищать от него друг друга». Победительницей конкурса стала учащаяся восьмого класса 86-й гимназии Анастасия Коломнец. Как нам сказала директор 86-й гимназии Ольга Стародумова, письмо Анастасии Коломнец, было признано самым пронзительным. Работа тагильчанки будет направлена для участия во всероссийском конкурсе «Лучший урок письма».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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