Восьмиклассница из г. Нижний Тагил написала лучшее письмо о СПИДе

Жюри были рассмотрены 185 работ. В этом году в рамках конкурса эпистолярного жанра была предложена тема «Напиши кому-нибудь письмо и расскажи, почему важно говорить о СПИДе и защищать от него друг друга». Победительницей конкурса стала учащаяся восьмого класса 86-й гимназии Анастасия Коломнец. Как нам сказала директор 86-й гимназии Ольга Стародумова, письмо Анастасии Коломнец, было признано самым пронзительным. Работа тагильчанки будет направлена для участия во всероссийском конкурсе «Лучший урок письма».