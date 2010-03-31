За месяц в России выдано почти 12 тысяч льготных автокредитов
31 марта 2010, 17:19ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С момента возобновления программы льготного автокредитования в 2010 году было получено более 36 тысяч заявок.
Выдано 12 тысяч кредитов на покупку автомобилей отечественного производства, сообщает УрБК со ссылкой на данные Минпромторга России. Эксперты прогнозируют, что намеченный Минпромторгом на 2010 год объем в размере 120 тысяч автокредитов будет перевыполнен. Условия участия в программе льготного автокредитования остаются такими же, как и в конце прошлого года: первоначальный взнос — 15%, максимальная стоимость автомобиля российского производства — 600 тысяч рублей, кредит предоставляется на 36 месяцев под банковский процент за вычетом 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РВ. Льготные автокредиты выдают 104 кредитные организации.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей