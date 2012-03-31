Работа по корректировке пробега
Сегодня на российских дорогах можно встретить множество самых различных марок автомобилей и еще больше разных моделей и модификаций. Большая часть этих автомобилей – это продукция зарубежного производства азиатских, немецких, американских, итальянских компаний и так далее.
Соответственно, все эти автомобили оснащены электронными современнымисистемами, которые разработаны для создания комфортного, удобногоуправления и безопасного вождения. При этом сегодня каждый третийвладелец иномарки обращается за услугой по корректировке пробега вбольшую или меньшую сторону.
Каждая модель автомобиля – это разная конструкция и индивидуальная установка электронной системы. В связи с этим чтобы скрутить пробег на Пежоили Рено, необходимо использовать специальное оборудование для работы савтомобилями французского производства, а чтобы скрутить пробег Honda,необходимо использовать методы и устройства для работы с автомобилямиазиатского производства.
Для корректировки данных электронной системы, естественно применяетсяспециальное программное обеспечение, разработанное для различных марок имоделей автомобилей. Работа по корректировке осуществляется не ручнымметодом, а по технологии полного перепрограммирования всех источниковинформации, которых для каждой конкретной модели имеется от одного дочетырех. Все эти источники информации, а точнее говоря, микросхемы имикрочипы, расположены в самых неожиданных местах конструкции автомобиляи могут взаимодействовать с важными блоками управления. Например, этоможет быть система сигнализации, блоки управления двигателем и такдалее.
Следует учесть, что корректировку пробега большинства марокавтомобилей предоставляют в основном только давно работающие сервисы имастерские, которые могут применить в своей работе богатый опыт и знанияконструктивных особенностей автомобилей. Есть также возможностьобратиться в специализированные сервисы, которые работают с французскимиавтомобилями и предлагают также скрутить пробег на Пежо или Рено.Существуют также сервисы, работающие исключительно с автомобилямиазиатского производства, что соответственно позволяет качественно ипрофессионально скрутить пробег автомобилей Hondaили других марок японских или китайских производителей. Такие сервисыпредставляют собой наиболее оптимальный вариант, так как все работыосуществляются с применением специализированного оборудования ивысокотехнологичных методов корректировки пробега, исключающихвозможность выявления в последствие искусственного вмешательства. Темболее, узкая специализация сервисов обеспечивает гораздо более высокийпрофессиональный уровень мастеров и гарантирует, что специалистыобладают знаниями обо всех особенностях современных систем,установленных на тех или иных автомобилях. Только в случае правильноговыбора сервиса существует гарантия получения высокого качества услуг покорректировке пробега в большую или меньшую сторону.