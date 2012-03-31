Работа по корректировке пробега

Соответственно, все эти автомобили оснащены электронными современнымисистемами, которые разработаны для создания комфортного, удобногоуправления и безопасного вождения. При этом сегодня каждый третийвладелец иномарки обращается за услугой по корректировке пробега вбольшую или меньшую сторону.

Каждая модель автомобиля – это разная конструкция и индивидуальная установка электронной системы. В связи с этим чтобы скрутить пробег на Пежоили Рено, необходимо использовать специальное оборудование для работы савтомобилями французского производства, а чтобы скрутить пробег Honda,необходимо использовать методы и устройства для работы с автомобилямиазиатского производства.

Для корректировки данных электронной системы, естественно применяетсяспециальное программное обеспечение, разработанное для различных марок имоделей автомобилей. Работа по корректировке осуществляется не ручнымметодом, а по технологии полного перепрограммирования всех источниковинформации, которых для каждой конкретной модели имеется от одного дочетырех. Все эти источники информации, а точнее говоря, микросхемы имикрочипы, расположены в самых неожиданных местах конструкции автомобиляи могут взаимодействовать с важными блоками управления. Например, этоможет быть система сигнализации, блоки управления двигателем и такдалее.