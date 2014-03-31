Audi превратит TT в семейную модель
Компания Audi планирует расширить семейство TT за пределы купе и кабриолета. Не исключен вариант, при котором модель превратится в некий семейный автомобиль. Об этом со ссылкой на главу отдела исследований и разработок немецкого автопроизводителя Ульриха Хакенберга сообщает Autocar.
Подробной информации о возможных новых версиях TT пока нет. Предполагается, что речь идет о седане или фастбеке, модели, которая могла бы стать конкурентом Mercedes-Benz CLA. При этом пока не ясно, на какой платформе будет построена новая модификация: на растянутой версии нынешнего шасси купе или модульной платформе MQB, которая использовалась при создании, например, Audi A3 и Volkswagen Golf последних поколений.
На данный момент нет никакой информации и о том, как при расширении семейства TT будет позиционироваться седан A3. Последняя модель считается одним из конкурентов CLA.
Компания Audi представила TT нового поколения в марте на автосалоне в Женеве. В основу модели легла пространственная рама Audi Space Frame, которая изготовлена из стали и алюминия. Часть кузовных панелей купе изготовлена из легких металлов за счет чего массу новинки удалось снизить на 50 килограммов по сравнению с предшественником. Самым мощным мотором из тех, что будет изначально доступен для TT, станет 310-сильная «турбочетверка» версии TTS. С таким мотором двухдверка разгоняется с места до «сотни» за 4,7 секунды после старта.