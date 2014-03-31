Audi превратит TT в семейную модель

Подробной информации о возможных новых версиях TT пока нет. Предполагается, что речь идет о седане или фастбеке, модели, которая могла бы стать конкурентом Mercedes-Benz CLA. При этом пока не ясно, на какой платформе будет построена новая модификация: на растянутой версии нынешнего шасси купе или модульной платформе MQB, которая использовалась при создании, например, Audi A3 и Volkswagen Golf последних поколений.

На данный момент нет никакой информации и о том, как при расширении семейства TT будет позиционироваться седан A3. Последняя модель считается одним из конкурентов CLA.