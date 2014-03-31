Игорь Холманских вручил тагильчанам медали за заслуги перед Отечеством (ФОТО)

Награждение прошло в резиденции полномочного представителя. Выступая перед собравшимися, Игорь Холманских поблагодарил награждаемых за достигнутые результаты самоотверженного труда от имени и по поручению Президента России и от себя лично. Он отметил, что в зале собрались высококвалифицированные специалисты, «те, чей вдохновенный труд, плодотворная и результативная деятельность в разных сферах удостоена высокого признания».

Трудно добиться успеха в одиночку, поэтому я уверен, что за каждым из вас стоит большой или малый коллектив единомышленников – те, кто разделяет эту увлеченность, кто поддерживает, порой, нестандартные идеи, кто учится у вас мастерству, преданности делу и патриотизму, ведь именно вашим трудом укрепляется мощь нашей страны. Это не громкие слова, это реальность, которой каждому из вас следует гордиться сказал Полпред Холманских.

В качестве живого примера высокого профессионализма и добросовестной деятельности на благо России он привел слесаря-ремонтника Уралвагонзавода Леонида Сидорова, с которым лично проработал на головном предприятии корпорации более 10 лет. «Знаю его как высококвалифицированного и честного работника», - подчеркнул Холманских.

Фотографии пресс-службы корпорации «Уралвагонзавод»

Леонид Сидоров, как и остальные заводчане, представленные к медалям, - кадровый работник Уралвагонзавода. Его трудовой стаж на предприятии составляет 45 лет. Все это время Сидоров трудится слесарем-ремонтником службы механика механосборочного цеха №1 и является одним из лучших специалистов по ремонту кранового и термического оборудования. Ему присвоен высший - шестой - квалификационный разряд.

С 1974 года работает зуборезчиком на механическом участке механосборочного цеха Уралвагонзавода Геннадий Шорохов. За это время он не только в совершенстве овладел своей профессией, изучил конструктивные особенности и способы проверки на точность заточных и зуборезных станков, правила заточки и выверки особо сложного инструмента, но и освоил смежные профессии токаря и сверловщика.

Фотографии пресс-службы корпорации «Уралвагонзавод»

Николай Мышкин 48 лет работает токарем в механосборочном цехе № 5 Уралвагонзавода. Ему присвоен высший – шестой – разряд профмастерства и право работы с личным клеймом. Мышкину доверяют самую сложную работу по обработке ответственных деталей изделий специального назначения.

Более 30 лет работает обрубщиком Сергей Плотников. Помимо своей, он освоил практически все сложные специальности обрубного участка: электросварщика ручной сварки, газорезчика, наждачника - что позволяет ему самостоятельно выполнять работы любой сложности. 15 лет Плотников возглавляет бригаду обрубного участка спецлитья, коллектив которой под его руководством ежемесячно выполняет производственный план на 110-115%.