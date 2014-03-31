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Игорь Холманских вручил тагильчанам медали за заслуги перед Отечеством (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Игорь Холманских вручил тагильчанам медали за заслуги перед Отечеством (ФОТО)

31 марта 2014, 15:55ОбществоCorey
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