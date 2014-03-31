Как быстро и недорого справиться с бытовыми проблемами?

Каждый домовладелец время от времени сталкивается с тем, что в организации ему требуется профессиональная помощь - будь-то проблемы с проводкой или необходимость установить, скажем, душевую кабину. Поменять лампочку, почистить сифон и даже поклеить обои может практически каждый из нас, но что делать с более ответственными и сложными задачами? В этой статье мы рассмотрим где и у кого тагильчане и жители Свердловской области могут получить оперативную помощь, адекватную по цене.

Иногда проблемы появляются внезапно и поэтому следует заранее знать нужные телефоны и адреса, где можно получить помощь, чтобы, например, вопрос-проблема «как вызвать сантехника для устранения засора» не застал Вас врасплох.

Есть несколько инстанций, где могут решить Ваши проблемы за различное вознаграждение:

1) Местный ЖЭК, сантехник или электрик ТСЖ или Управляющая компания. Чаще всего это недешевый и не самый качественный сервис - оперативность, вежливость и профессионализм зачастую оставляют желать лучшего. Если мастера вашей формы управления Вас не устраивают, то все равно на всякий случай сохраните телефоны этих инстаций - они могут помочь вам, например, когда нужно будет слить воду из стояка, или когда будете менять радиаторы отопления, или когда нужно будет опломбировать новый счетчик на электроэнергию. К сожалению, подобные манипуляции на данный момент находятся в монополии управляющих структур.

2) Знакомые мастера на все руки. Вариант приносящий как положительные, так и отрицательные плоды. Плюсы - это ощутимые скидки на стоимость работ, относительное спокойствие - человек-то ведь знакомый. Минусы обычно заключаются в том, что над мастером-одиночкой нет никакого контроля и никто не отвечает за его работу по закону. Обратившись к мастеру-индивидуалу, постарайтесь навести побольше справок и договоритесь о заключении хоть каких-то договорных отношений. Также просим обратить внимание, что каждый должен заниматься своим делом и не бывает профессионалов во всем. Если вы хотите не просто поменять розетку или смеситель, то постарайтесь, чтобы сантехникой занимался профессиональный сантехник, а электроприборами - специалист-электрик. Мастера-универсалы, знающие все и про все - это миф.