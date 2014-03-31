Какие российские вузы получат бюджетные места? Приоритет отдадут инженерно-техническим специальностям

Среди них есть и государственные, и негосударственные вузы, а также подразделения РАН, РАМН, академии сельскохозяйственных наук, такие, как Институт экологии человека Сибирского отделения РАН, Институт цитологии РАН, Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства РАСХН. В прошлом году заявку на бюджетные места подавали около 600 вузов. Больше всего среди них было государственных вузов.

С 2013 года Минобрнауки проводит единый конкурс на распределение контрольных цифр приема для всех образовательных организаций, независимо от ведомства, которому они принадлежат. Кроме того, в прошлом году учитывались особенности регионов. 70 процентов всех бюджетных мест в бакалавриате и специалитете получили регионы, а 30 процентов - столичные вузы. Уже ясно, что в 2015 году вырастет число мест в магистратуре.

По словам министра образования и науки Дмитрия Ливанова, в магистратуру смогут поступить четверть выпускников бакалавриата. Будет увеличено число мест на инженерно-технические специальности, и уменьшено количество мест на сельскохозяйственные, общественные, педагогические направления и специальности по искусству.