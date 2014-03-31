Китайская марка Dongfeng начнет продавать в России легковушки

Об этом сообщает издание «Русский автомобиль».

Длина «вседорожного» хэтчбека H30 составляет 4351 миллиметр, ширина – 1760 миллиметров, а высота (вместе с рейлингами) – 1528 миллиметров. Седан же немного длиннее (4526 миллиметров), уже (1740 миллиметров) и ниже (1465 миллиметров). Колесная база обеих моделей – 2610 миллиметров. Объем багажного отделения у седана больше: 487 литров против против 417 литров у H30 Cross.

Обе модели построены на одной платформе, однако H30 Cross в отличии от S30 дорожный просвет увеличен на 25 миллиметров. Новинки будут поставляться на российский рынок с одним четырехцилиндровым двигателем мощностью 117 лошадиных сил (153 Нм). Трансмиссии: пятиступенчатая «механика» и четырехступенчатый «автомат» японской фирмы Aisin. Седан будет предлагаться только с передним приводом, в то время как для хэтчбека за дополнительную плату доступна система полного привода.

В базовой комплектации обе модели оборудованы ABS и системой электронного распределения тормозных усилий, фронтальными и боковыми подушками безопасности водителя и пассажира, а также задними и передними парктрониками. Кроме того, машины укомплектованы электростеклоподъемниками всех дверей, боковыми зеркалами с электроприводом, аудиосистемой с четырьмя динамиками и DVD-проигрывателем, которыми можно управлять через сенсорный 6,5-дюймовый цветной экран.

Стоимость кроссовера H30 начинается от 520 тысяч рублей, а седана S30 – от 469 тысяч рублей. Продажи китайская фирма будет осуществлять самостоятельно, без посредников. Срок гарантии – три года или сто тысяч километров пробега.