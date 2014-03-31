Модели Alfa Romeo получат двигатели Ferrari - последний шанс спасти бренд

Планируется создать линию заднеприводных седанов и внедорожников Alfa Romeo, которые поступят в продажу в 2016 году. Топовые модификации машин получат двигатели Ferrari.

При этом компания откажется от выпуска хэтчбеков MiTo и Giulietta, который составили в прошлом году 99% продаж Alfa Romeo.