Модели Alfa Romeo получат двигатели Ferrari - последний шанс спасти бренд
31 марта 2014, 18:00Обществоpract@tagilcity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Fiat Group предпринимает очередное усилие по спасению бренда Alfa Romeo. На этот раз решено оснастить топовые версии новых автомобилей марки моторами Ferrari, сообщает Bloomberg.
Планируется создать линию заднеприводных седанов и внедорожников Alfa Romeo, которые поступят в продажу в 2016 году. Топовые модификации машин получат двигатели Ferrari.
При этом компания откажется от выпуска хэтчбеков MiTo и Giulietta, который составили в прошлом году 99% продаж Alfa Romeo.
Бывший руководитель архивов концерна Fiat и профессор миланского университета Джузеппе Берта полагает, что этот проект является последним шансом для Alfa Romeo. В случае неудачи бренд может уйти с рынка, где в настоящее время большим спросом пользуются премиальные автомобили от немецких автопроизводителей.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей