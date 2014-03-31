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«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» и съесть капусту! «Золотая кочерыжка» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» и съесть капусту! «Золотая кочерыжка» в Нижнем Тагиле

31 марта 2014, 16:39Общество
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