«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» и съесть капусту! «Золотая кочерыжка» в Нижнем Тагиле
Уже завтра, 1 апреля в 18:00 в Нижнетагильском драматическом театре пройдет традиционный фестиваль-капустник «Золотая кочерыжка-2014».
В праздничный и веселый вечер соберутся импровизировать, фантазировать, озорничать и даже шкодничать (как заверяют организаторы) коллективы 10 театров! Темой станет «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».
Среди участников:
Добавим, во внеконкурсной программе зрителей порадует лучшая команда «Золотой кочерыжки» 2012 и 2013 – артисты Екатеринбургского Театра Юного Зрителя. На мероприятии также ожидаются министр культуры Свердловской области Павел Креков, начальник управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская, композитор, заведующий музыкальной частью Государственного драматического театра на Литейном Николай Морозов, артист Уральского государственного Театра Эстрада Владимир Ярушев, художественный руководитель Дома Актера Илья Скворцов.
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