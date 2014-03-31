Необычные офисные перегородки

Способов организации свободного пространства сегодня много, но одним из самых эффективных являются офисные перегородки, позволяющие с минимальными затратами получить рабочее место на одного или несколько человек, кабинет или зону для проведения переговоров. Такие конструкции пользуются спросом, поэтому их разработчики создают все новые и новые варианты.

Распространенные сегодня стационарные, мобильные или даже раздвижные изделия для зонирования офисов становятся основой для создания необычных конструкций, обладающих какой-то отличительной особенностью. Офисные перегородки стационарные, изготовленные по специальным технологиям, могут справиться с огнем и задержать его распространение на 40-90 минут. Такие решения можно распознать по дополнительному обозначению EIW, показывающему сколько минут продержится конструкция под воздействием высоких температур.

Современная промышленность выпускает материалы, позволяющие выдержать длительный нагрев, однако не только они используются для создания перегородок. Там, где нужно получить прозрачное заполнение применяется стекло, однако стекло не обычное, а особое. На самом деле это не однослойный материал, а триплекс, между слоями которого находится гель-заполнитель. Этот состав при нормальной температуре прозрачен, поэтому противопожарные офисные перегородки пропускают до 90% света, отличаясь от обычного стекла лишь большей толщиной.

При нагреве такого стекла гель, заполняющий пространство между его слоями, вспенивается, образуя состав, обладающий высокой термостойкостью и минимальной теплопроводностью. Благодаря этому при пожаре люди имеют шанс покинуть помещение без проблем, ведь современные конструкции смогут задержать огонь надолго.

Еще одним необычным решением являются раздвижные офисные перегородки, в качестве основания для которых используется стекло. Такие решения позволяют получить необычные интерьеры, ведь направляющая может быть проложена не только по прямой, но и по дуге или по ломанной линии. Закаленное стекло обладает достаточной прочностью, чтобы использовать его в подвижных элементах. Особенностью таких подвижных конструкций является направляющая, которая монтируется лишь на потолок.