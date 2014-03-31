Новый Chevrolet Cruze сфотографировали без камуфляжа

По фотографиям видно, что новый Cruze получит другую радиаторную решетку, иные бампера, а также видоизмененную светотехнику. В частности, над противотуманными фарами появятся секции со светодиодными ходовыми огнями. В салоне седана окажется много металлических вставок, появится кожаная отделка передней панели, а также более крупный сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.

На китайском рынке новый Chevrolet Cruze будет предлагаться с новым атмосферным бензиновым мотором 1.5, который развивает 112 сил и призван заменить 1,6-литровый агрегат. Кроме того, в гамме появится 148-сильный турбодвигатель 1.4, предлагающийся в качестве замены прежней 1,8-литровой «четверке».

Первый из этих моторов сможет работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и шестидиапазонным «автоматом», а втором – с шестиступенчатой МКП и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениям. Информации о силовых установках для других рынков пока нет.

Новый Cruze в Китае планируется собирать одновременно с предыдущей моделью, которая получит в названии приставку Classic. Нынешний «Круз» на рынке КНР сейчас стоит около 108,9 тысячи юаней (17,5 тысячи долларов). Седан следующего поколения и версия Classic обойдутся в 120 тысяч (19,3 тысячи долларов ) и 90 тысяч (14,5 тысячи долларов) юаней соответственно.