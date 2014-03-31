Правительство обязало водителей на перекрестках и поворотах уступать дорогу велосипедистам

Правительство РФ внесло изменения в Правила дорожного движения, согласно которым уточняется обязанность водителей при проезде перекрестков и повороте направо или налево уступить дорогу велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке. Текст постановления размещен на сайте кабмина РФ.

Документом изменяется значение знака 1.24 «Пересечение с велосипедной дорожкой», а также корректируется значение знака 3.20 «Обгон запрещен», предполагающее разрешить на участке действия данного знака обгон не только мопедов и двухколесных мотоциклов без коляски, но и велосипедов.

Вводятся новые знаки для обозначения велопешеходных дорожек с совмещенным и раздельным движением, их окончания, а также знаки для обозначения дороги, по которой движение велосипедов осуществляется по специально выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств, для обеспечения возможности осуществления движения на велосипедах в обе стороны на дорогах с односторонним движением.

Кроме того, постановление обязывает водителей мопедов предоставлять сотрудникам госавтоинспекции МВД России водительские удостоверения в соответствии с принятым решением о необходимости наличия таких документов.