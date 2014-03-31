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Правительство обязало водителей на перекрестках и поворотах уступать дорогу велосипедистам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Правительство обязало водителей на перекрестках и поворотах уступать дорогу велосипедистам

31 марта 2014, 16:45Обществоpract@tagilcity.ru
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