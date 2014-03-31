С завтрашнего дня государственные пенсии увеличатся на 17,1%, трудовые – на 1,7%

Кроме того, также с 1 апреля на 5% будет проиндексирован размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) и набора социальных услуг (НСУ), которые получают 35 тысяч федеральных льготников города Нижнего Тагила и Пригородного района: инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны. При этом размеры ЕДВ в зависимости от категории льготника варьируются от 370 рублей до 4 250 рублей. Стоимость набора социальных услуг составила 881 рубль 63 копейки. Отметим, что у федеральных льготников есть выбор: получать льготы в натуральном виде или денежную компенсацию.