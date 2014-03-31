С завтрашнего дня государственные пенсии увеличатся на 17,1%, трудовые – на 1,7%
С 1 апреля тагильских пенсионеров ожидает прибавка к доходам. Трудовая пенсия (по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца) увеличится на 1,7%. Напомним, 1 февраля этого года всем получателям трудовых пенсий пенсии уже были проиндексированы на 6,5%.
Государственные пенсии вырастут на 17,1%. Специалисты Нижнетагильского Управления Пенсионного фонда уже выполнили перерасчет.
В настоящее время средний размер трудовой пенсии в нашем городе – 11 650 рублей, пенсии по государственному обеспечению - 7 900 рублей.
Кроме того, также с 1 апреля на 5% будет проиндексирован размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) и набора социальных услуг (НСУ), которые получают 35 тысяч федеральных льготников города Нижнего Тагила и Пригородного района: инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны. При этом размеры ЕДВ в зависимости от категории льготника варьируются от 370 рублей до 4 250 рублей. Стоимость набора социальных услуг составила 881 рубль 63 копейки. Отметим, что у федеральных льготников есть выбор: получать льготы в натуральном виде или денежную компенсацию.
© TagilCity.ru по данным Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле