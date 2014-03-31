Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
С завтрашнего дня государственные пенсии увеличатся на 17,1%, трудовые – на 1,7%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

С завтрашнего дня государственные пенсии увеличатся на 17,1%, трудовые – на 1,7%

31 марта 2014, 16:35ОбществоЕвгения
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»