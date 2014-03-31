Старт продаж нового Skoda Rapid назначен на 18 апреля
31 марта 2014, 07:13ОбществоРОман БОТов
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Компания Skoda выводит на российский рынок новую модель - лифтбек Skoda Rapid, официальный старт продаж которой намечен на 18 апреля 2014 года. Производство модели уже идет полным ходом на калужском заводе концерна VW.
Предполагается, что российский Rapid будет оснащаться тремя вариантами двигателей: двумя с турбонаддувом объемами 1,2 и 1,4 литра и 1,6-литровым атмосферником.
Более подробная техническая информация должна появиться ближе к началу продаж. Тогда же будут объявлены и цены.
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