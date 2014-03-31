Старт продаж нового Skoda Rapid назначен на 18 апреля

Предполагается, что российский Rapid будет оснащаться тремя вариантами двигателей: двумя с турбонаддувом объемами 1,2 и 1,4 литра и 1,6-литровым атмосферником.

Более подробная техническая информация должна появиться ближе к началу продаж. Тогда же будут объявлены и цены.