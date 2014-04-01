Стартовали продажи китайского седана - Lifan Сebrium
1 апреля 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
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Новинка китайского бренда, седан D-класса Lifan Cebrium, представлена на российском рынке.Колесная база автомобиля 2700 мм, а габаритные размеры - 4700
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