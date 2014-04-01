Заряженый Jaguar XFR-S выходит на российский рынок
1 апреля 2014, 04:30ОбществоРОман БОТов
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Заряженый седан бизнес-класса Jaguar XF теперь можно преобрести за рубли. Автомобиль был представлен еще в 2012 году, но только сейчас доехал до России. Стоимость седана составляет 5 115 000 рублей.
От дорожной версии спортивный седан отличается жесткой подвеской, аэродинамическим обвесом, и измененными настройками системы стабилизации. 5-литровая V-образная восьмерка с механическим нагнетателем развивает мощность 550 л.с. и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Разгоняется XFR-S за 4,6 секунды до сотни, максимальная скорость составляет 300 км/ч. Дилеры уже начали собирать заказы на «заряженную» версию.
В прошлом году компания Jaguar Land Rover также представила XFR-S Sportbrake. Но информации о возможном предствалении универсала на российском рынке пока нет.
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