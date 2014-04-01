Заряженый Jaguar XFR-S выходит на российский рынок

От дорожной версии спортивный седан отличается жесткой подвеской, аэродинамическим обвесом, и измененными настройками системы стабилизации. 5-литровая V-образная восьмерка с механическим нагнетателем развивает мощность 550 л.с. и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Разгоняется XFR-S за 4,6 секунды до сотни, максимальная скорость составляет 300 км/ч. Дилеры уже начали собирать заказы на «заряженную» версию.