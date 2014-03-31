Зимнее время для россиян вернут к лету

Депутаты Госдумы 15 апреля в первом чтении рассмотрят законопроект о возвращении отмененного Дмитрием Медведевым зимнего времени, сообщают «Известия». Под документом уже подписались около 100 парламентариев из всех фракций.

Постоянное летнее время ввели в России еще при президентстве Дмитрия Медведева летом 2011 года. С тех пор споры о необходимости новой системы не прекращались: вернуть зимнее время не раз предлагали в Госдуме, ссылаясь на заключения медиков и психологов.