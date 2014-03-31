Зимнее время для россиян вернут к лету
31 марта 2014, 09:00ОбществоЕвгения
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Под документом подписались уже около 100 парламентариев из всех фракций.
Депутаты Госдумы 15 апреля в первом чтении рассмотрят законопроект о возвращении отмененного Дмитрием Медведевым зимнего времени, сообщают «Известия». Под документом уже подписались около 100 парламентариев из всех фракций.
Постоянное летнее время ввели в России еще при президентстве Дмитрия Медведева летом 2011 года. С тех пор споры о необходимости новой системы не прекращались: вернуть зимнее время не раз предлагали в Госдуме, ссылаясь на заключения медиков и психологов.
Если документ будет принят парламентом и подписан президентом, то уже к лету жители РФ переведут стрелки своих часов на один час назад. Изменения коснутся и Крыма, который 30 марта перешел на московское время.
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