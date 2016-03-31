Администрация Нижнего Тагила просит дать оценку деятельности органов местного самоуправления (ФОТО)

Тагильчане имеют возможность оценить по 5-ти балльной шкале работу руководства города: услуги жилищно-коммунального хозяйства, качество образования, содержание и ремонт дорог, деятельность ГИБДД - всего в опросе 18 пунктов.

Различные муниципальные образования проводят подобные интернет-исследования по поручению Президента РФ. Такие голосования помогают выявлять слабые места в сфере деятельности руководства муниципалитетов.

Итоги голосования будет рассматривать глава города сообщил TagilCity.ru сотрудник сферы деятельности муниципального управления Иванов Сергей Владимирович.

Последний день голосования 01 апреля 2016 года. У тагильчан остается два дня повлиять на статистику опроса.