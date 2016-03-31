Администрация Нижнего Тагила просит дать оценку деятельности органов местного самоуправления (ФОТО)
31 марта 2016, 10:35ОбществоМарина
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Мэрия Нижнего Тагила собирает отзывы жителей города о работе разных сфер деятельности служб города. На своём сайте Администрация города разместила опрос о качестве работы местной власти в 2015 году.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчане имеют возможность оценить по 5-ти балльной шкале работу руководства города: услуги жилищно-коммунального хозяйства, качество образования, содержание и ремонт дорог, деятельность ГИБДД - всего в опросе 18 пунктов.
Различные муниципальные образования проводят подобные интернет-исследования по поручению Президента РФ. Такие голосования помогают выявлять слабые места в сфере деятельности руководства муниципалитетов.
Итоги голосования будет рассматривать глава города сообщил TagilCity.ru сотрудник сферы деятельности муниципального управления Иванов Сергей Владимирович.
Последний день голосования 01 апреля 2016 года. У тагильчан остается два дня повлиять на статистику опроса.
© Марина Строшкова, TagilCity.ru
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