Свердловский бизнесмен предстанет перед судом за попытку взятки сотруднику ДПС
31 марта 2016, 15:25ОбществоПавел Щербина
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10 марта полицейские заметили то, как водитель внедорожника Land Cruiser 200 пересек сплошную разметку и выехал на встречную полосу на трассе Екатеринбург-Пермь, сообщает Ural24.com. Его автомобиль остановили.
Сюжеты: Екатеринбург
Водитель предложил полицейским на месте урегулировать проблему. Он готов был вознаградить патрульного взяткой в размере 2000 рублей. Но сотрудник полиции не только не принял купюры, но и вызвал оперативников.
Теперь нарушитель, оказавшийся директором одной из екатеринбургских фирм, рискует не только лишиться прав на полгода за нарушение ПДД, но и оказаться за решёткой на срок до шести лет за покушение на дачу взятки.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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