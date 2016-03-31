Свердловский бизнесмен предстанет перед судом за попытку взятки сотруднику ДПС

Водитель предложил полицейским на месте урегулировать проблему. Он готов был вознаградить патрульного взяткой в размере 2000 рублей. Но сотрудник полиции не только не принял купюры, но и вызвал оперативников.

Теперь нарушитель, оказавшийся директором одной из екатеринбургских фирм, рискует не только лишиться прав на полгода за нарушение ПДД, но и оказаться за решёткой на срок до шести лет за покушение на дачу взятки.