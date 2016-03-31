В Нижнем Тагиле молодогвардейцы учили плавать воспитанников детского дома «Антоновский» (ФОТО)
31 марта 2016, 08:45ОбществоТимофей Данилов
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28 марта активисты Нижнетагильского отделения «Молодая гвардия» организовали для детей поездку в аквапарк на Леневку.
Сюжеты: Нижний Тагил
Молодогвардейцы осуществили детскую мечту при поддержке ЕВРАЗ НТМК и отделения партии «Единой России». Несколько часов воспитанники детского дома резвились в воде и катались с горок. Не все ребята умеют плавать, поэтому сначала им было немного страшно заходить в бассейн. Но молодогвардейцы успокоили малышей – бояться нечего.
Как отмечают организаторы поездки, воспитанникам детских домов часто не хватает внимания и общения со старшими товарищами. А подобные неформальные встречи помогают социальной адаптации детей.
Стоит отметить, что поездки в аквапарк проходят регулярно. «Молодая гвардия» часто организует такие мероприятия в рамках проекта «России нужен каждый ребенок».
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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