В Нижнем Тагиле молодогвардейцы учили плавать воспитанников детского дома «Антоновский» (ФОТО)

Молодогвардейцы осуществили детскую мечту при поддержке ЕВРАЗ НТМК и отделения партии «Единой России». Несколько часов воспитанники детского дома резвились в воде и катались с горок. Не все ребята умеют плавать, поэтому сначала им было немного страшно заходить в бассейн. Но молодогвардейцы успокоили малышей – бояться нечего.