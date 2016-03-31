В Нижнем Тагиле появится новый микрорайон с видом на Лисью гору (ФОТО)

Новые дома появятся в престижном районе города - на ГГМ - на пересечении улицы Гаёва с Черноисточинским шоссе.

Это будут четыре одноподъездные девятиэтажки, каждая на 40 квартир. На первых этажах будут расположены офисные помещения. 1 дом уже строится, на данный момент возводится 4-ый этаж здания. ввод здания в эксплуатацию запланирован уже на первый квартал 2017 года рассказывает редакции TagilCity.ru Михаил Загвоздкин - менеджер по недвижимости.

Площадь квартир в этих домах внушает уважение к застройщику - на квадратные метры строители не поскупились:

Если говорить о «Лисьегорье» - квартиры в этом микрорайоне уже можно покупать, но пока он находится на стадии строительства. А вот 7-этажные дома в жилом комплексе «Фотеевский-2» с видами на лес, на Тагильский и Муринский пруды, уже сданы в эксплуатацию в марте 2016 года - можно заселяться! И в этом комплексе мы построим еще 3 девятиэтажных дома говорит генеральный директор Строительной компании «Юпитер-НТ» Сергей Перезолов.

7-этажные дома не только имеют помещения для офисов на 1 этаже, но и подземные паркинги на 40 гаражных боксов. А обслуживанием домов занимается собственная управляющая компания, сотрудники которой следят за коммуникациями и техническим состоянием дома. Кроме того, они организовывают в домах работу консьержей и другого обслуживающего персонала.