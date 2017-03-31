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Екатеринбуржец лишился целого арсенала оружия из-за долга 8,5 млн рублей (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец лишился целого арсенала оружия из-за долга 8,5 млн рублей (ФОТО, ВИДЕО)

31 марта 2017, 13:20Общество
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