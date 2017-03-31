Екатеринбуржец лишился целого арсенала оружия из-за долга 8,5 млн рублей (ФОТО, ВИДЕО)
31 марта 2017, 13:20Общество
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В Екатеринбурге состоялся первый в Свердловской области арест оружия за долги. Судебные приставы арестовали винтовки, карабины, ружья, пистолеты у мужчины, накопившего долг в 8,5 млн руб.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, теперь приставам разрешено налагать арест на оружие у должников, если они являются охотниками или коллекционерами.
Аресту должник не препятствовал. Ранее у него забрали еще и автомобиль. Огромный долг у мужчины образовался в связи с причинением материального вреда Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры.
Фото, видео: УФССП России по Свердловской области / E1.RU
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