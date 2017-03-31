Екатеринбуржец лишился целого арсенала оружия из-за долга 8,5 млн рублей (ФОТО, ВИДЕО)

Как пишет Е1, теперь приставам разрешено налагать арест на оружие у должников, если они являются охотниками или коллекционерами.

Аресту должник не препятствовал. Ранее у него забрали еще и автомобиль. Огромный долг у мужчины образовался в связи с причинением материального вреда Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры.