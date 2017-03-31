Электронная очередь появилась в 12 почтовых отделениях Нижнего Тагила

Все установленное оборудование произведено в России и просто в обращении. Клиенту нужно выбрать наименование услуги и получить талон с номером очереди и окна, в которое ему нужно обратиться. Когда очередь подойдет, то система с помощью электронного табло оповестит об этом клиента.