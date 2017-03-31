Электронная очередь появилась в 12 почтовых отделениях Нижнего Тагила
31 марта 2017, 14:35Общество
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12 систем электронных очередей появились в почтовых отделениях Нижнего Тагила. Монтаж оборудования был произведен с 23 по 27 марта. Как сообщается на официальном сайте города, для установки электронной очереди были выбраны наиболее проходимые отделения, в которых перманентно работают более трех окон.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, электронные системы появились по адресам: Первомайская 52, Ленина 23/40, Фрунзе 19, Попова 14а, Окунева 9, Лебяжинская 21, Окунева 34, Строителей 1-а, Циолковского 16, Пархоменко 130/39, Ильича 33, Вагоностроителей 70а.
Все установленное оборудование произведено в России и просто в обращении. Клиенту нужно выбрать наименование услуги и получить талон с номером очереди и окна, в которое ему нужно обратиться. Когда очередь подойдет, то система с помощью электронного табло оповестит об этом клиента.
«Почта России» оказывает около 200 наименований услуг. Внедрение электронной очереди поможет сократить время обслуживания населения и вести контроль за работой операторов.
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