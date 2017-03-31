Комиссия исследовала новые лифты в Нижнем Тагиле: подрядчику предстоит устранить недочеты

В рамках муниципального контроля проводим внеплановую проверку по заявлениям жителей на ул. Молодёжная, 24а. По контролю проведения капитального ремонта за минувшую неделю провели 4 выезда. Два из них – по замене лифта. Эти лифты проверили эксперты подрядной организации. Было выявлено большое количество недостатков. Сделаны замечания. По одному из лифтов замечания пообещали устранить, приёмку провести позже. По второму – пока ничего отметил в своём выступлении Егор Копысов.

В 2013 году мы договорились с Щербинским заводом и 200 с лишним лифтов установили менее чем за 3 месяца. Замечаний по их качеству я не слышал. Что, сейчас 90 лифтов за год установить не можем? И подрядчики тут не причём. Всё дело в том, что сейчас лифты делаем не мы, а Фонд капитального ремонта. Вот оно – наглядное сравнение. Одно дело, когда делаем для себя – сами. Другое – когда делает кто-то – из под палки.