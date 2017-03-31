Солнечному лету - да! Да! Да!

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31 марта 2017, 08:55ОбществоКонсул - ST Центр эстетической косметологии
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В Центре эстетической медицины "Консул-ST" новое поступление солнцезащитных средств для лица и тела La Roche-Posay.
В Центре эстетической медицины "Консул-ST" новое поступление солнцезащитных средств для лица и тела La Roche-Posay. В линейке представлены самые разнообразные средства для взрослых и детей.
Интересно знать, что имя косметического бренда La Roche-Posay происходит от названия малюсенькой французской деревни. Когда-то в ее центре был найден термальный источник с водой, благотворно влияющей на кожу. ПРичина проста - в воде высокое содержание селена. С 1913 года местечно даже приобрело известность как спа-курорт.
Широкий ассортимент солнечной линии La Roche-Posay в наличии. При покупке двух средств - мицеллярная вода в подарок (мини-продукт). ПОдробности - 96-0096 и на konsul-st.ru
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