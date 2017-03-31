Солнечному лету - да! Да! Да!

В Центре эстетической медицины "Консул-ST" новое поступление солнцезащитных средств для лица и тела La Roche-Posay. В линейке представлены самые разнообразные средства для взрослых и детей.

Интересно знать, что имя косметического бренда La Roche-Posay происходит от названия малюсенькой французской деревни. Когда-то в ее центре был найден термальный источник с водой, благотворно влияющей на кожу. ПРичина проста - в воде высокое содержание селена. С 1913 года местечно даже приобрело известность как спа-курорт.