Уралвагонзавод четвертый год подряд собирает любителей физики (ФОТО)

Уралвагонзавод провел четвертую олимпиаду по физике среди учеников 9 – 11 классов школ Дзержинского района Нижнего Тагила на призы исполнительного директора, депутата Законодательного собрания Свердловской области Владимира Рощупкина. Олимпиада организуется в рамках социального партнерства градообразующего предприятия с образовательными учреждениями города.

В 2017 году в состязании приняли участие 73 ученика. Среди них 27 учащихся девятых классов, 19 десятиклассников и 27 одиннадцатиклассников из 11 школ Дзержинского района Нижнего Тагила. В том числе 13 девочек и 60 мальчиков. Наибольшее количество участников из МБОУ СОШ № 20 – 13 человек. Среди олимпийцев уже есть постоянные участники, которые не первый год показывают хорошие знания предмета.

Конкурсная работа для каждой возрастной категории разработана учителями по физике МАОУ Гимназия № 86 и состоит из пяти заданий.

Мы пытались подобрать задания, не выходящие за рамки школьной программы, но в тоже время нестандартные, которые позволят проявить понимание физических процессов рассказала Ольга Карелина, учитель физики, составитель заданий.

На Уралвагонзаводе считают, что подобные мероприятия не только позволяют выявлять талантливых учеников по физике, но и повышают интерес к этому сложному предмету, без знания которого невозможно получить инженерную специальность, востребованную на промышленных предприятиях России, в том числе и на головном предприятии корпорации УВЗ.

Виталий Щава, ученик 10 класса МАОУ Гимназия № 86, участвует в олимпиаде уже второй раз подряд:

Собираюсь сдавать ЕГЭ по физике в 11 классе. Олимпиада дает хорошую возможность попрактиковаться, оценить свои силы.

Ученица 10 класса МБОУ лицей Анастасия Евсеенко:

Через год мне сдавать ЕГЭ по физике. Олимпиада для меня – это возможность попробовать себя, посмотреть смогу ли я быть лучше других и решить задания повышенной сложности.